PKP Intercity przewiduje wakacyjny rekord

PKP Intercity spodziewa się, że w te wakacje z usług przewoźnika skorzysta statystycznie więcej niż co trzeci mieszkaniec Polski. Tegoroczne lato może być więc kolejnym rekordowym okresem pod względem liczby przewiezionych pasażerów oraz zrealizowanej pracy przewozowej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(PKP Intercity)

Czasy, kiedy podróż kojarzyła się niemal wyłącznie z autem, odchodzą w zapomnienie. Coraz większą popularnością cieszy się kolej. W 2018 roku pociągami PKP Intercity podróżowało ponad 46,1 mln pasażerów, co stanowi niemal 8% wzrostu w stosunku do 2017 roku (42,8 mln pasażerów). W ubiegłym roku tylko w okresie wakacji z usług PKP Intercity skorzystało blisko 13,5 mln podróżnych. Spółka przewiduje, że wyniki tegorocznego lata mogą być jeszcze lepsze.

– Wyniki osiągnięte od początku czerwca 2019 roku pokazują, że podróżowanie naszymi pociągami jest coraz popularniejsze. Według wstępnych danych w pierwszych 23 dniach czerwca przewieźliśmy prawie 6 procent pasażerów więcej niż rok temu. To oznacza, że tendencja wzrostowa w dalszym ciągu się utrzymuje – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Więcej pociągów na wakacje

Z myślą o pasażerach i w związku z rosnącym zainteresowaniem podróżami koleją, PKP Intercity w wakacje uruchamia średnio około 420 pociągów każdego dnia, czyli około 40 składów więcej niż poza sezonem letnim. Kursują one zarówno do wszystkich większych miast, jak i popularnych ośrodków turystycznych.

PKP Intercity zapewnia wygodną podróż nad morze – pasażerowie, którzy planują wakacyjny wypoczynek w Kołobrzegu będą mogli skorzystać z dodatkowego połączenia obsługiwanego przez Pendolino. Od 19 czerwca do 31 sierpnia codziennie kursuje pociąg relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków przez Warszawę. Weekendowy wyjazd do Kołobrzegu stanie się także łatwiejszy dzięki składowi Pendolino, który wyjeżdża z Krakowa Głównego o 13:56 – do tej pory kursował on sześć dni w tygodniu, w wakacje zaś będzie dostępny także w sobotę.

Poza dodatkowymi kursami Pendolino i całorocznymi pociągami, połączenie Warszawy

z Kołobrzegiem zapewnia skład EIC Posejdon, który w okresie wakacji kursuje codziennie. Podróż z południa Polski do Kołobrzegu jest łatwiejsza dzięki pociągowi EIC Fregata relacji Bielsko-Biała – Kołobrzeg – Bielsko-Biała, który w soboty jeździ nad morze, a w niedzielę kursuje w kierunku Bielska-Białej.

W okresie wakacji pociąg IC Malczewski, jeżdżący na co dzień w relacji Przemyśl – Kołobrzeg, jeździ w wydłużonej relacji do Ustki. Dłuższą trasę pokonuje także skład TLK Kochanowski relacji Lublin – Piła, który umożliwia dojazd do Kołobrzegu. Ponadto PKP Intercity uruchomiło dodatkowy pociąg TLK Delfin. Od poniedziałku do piątku kursuje na trasie Łódź – Gdynia – Łódź przez Warszawę, a w weekendy jeździ z Łodzi aż do Łeby.

Podróże w atrakcyjnej cenie

Planując podróż z wyprzedzeniem, pasażerowie mogą korzystać z atrakcyjnych ofert przygotowanych przez PKP Intercity. Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach Express InterCity Premium (EIP) i Express InterCity (EIC). Ich cena zaczyna się już od 49 złotych. Natomiast w ofercie Promo, której sprzedaż rozpoczyna się automatycznie po wyczerpaniu limitu biletów Super Promo, przewoźnik daje możliwość skorzystania z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych – nawet o 55% tańszych w stosunku do ceny bazowej. To jednak nie koniec promocji. PKP Intercity posiada także ofertę Wcześniej-Taniej na wszystkie kategorie pociągów. W ramach tej promocji bilety z 30% zniżką można kupić w okresie od 30 do 21 dni przed odjazdem pociągu, z 20% zniżką w okresie od 20 do 14 dni przed odjazdem pociągu oraz 10% zniżką do 7 dni przed odjazdem pociągu.

Jednak nawet decydując się na spontaniczny wyjazd i kupując bilety w ostatniej chwili, można liczyć na podróże w atrakcyjnej cenie. Oferta weekendowa, umożliwiająca wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu, to idealny wybór dla tych, którzy w czasie weekendu planują odwiedzić kilka miast. Bilet weekendowy jest ważny od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Wybierając Bilet weekendowy za 81 zł można korzystać z przejazdów dowolnymi pociągami TLK i IC w drugiej klasie. Z Biletem weekendowym MAX można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity za 164 zł.

Dla osób planujących wyjazd z najbliższymi, PKP Intercity ma ofertę Biletu Rodzinnego. Może z niego skorzystać grupa od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Każdy wówczas otrzyma 30-procentową zniżkę na bilet.

A może city break?

Krótkie zagraniczne wyjazdy stają się coraz popularniejsze. PKP Intercity codziennie oferuje połączenia międzynarodowe, m.in. do Czech, Niemiec, Austrii czy na Węgry. Ceny biletów zaczynają się już od kilkunastu euro. Z Warszawy do Berlina możemy pojechać już za 24,90 euro, natomiast ze stolicy Polski do Pragi czy Budapesztu można pojechać już za 19 euro. Pasażerowie PKP Intercity od grudnia ubiegłego roku mogą skorzystać z nowego międzynarodowego połączenia kolejowego. Sześć krajów i cztery środkowoeuropejskie stolice łączy pociąg IC Nightjet. Nowe połączenie jest wyjątkowo korzystne dla mieszkańców południowej i zachodniej części naszego kraju. Pociąg zapewnia bowiem bezpośredni dojazd do Berlina, Budapesztu, Wiednia i Bratysławy mieszkańcom z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Coraz więcej osób decyduje się na zagraniczne podróże pociągiem. W 2018 roku 1,4 mln klientów skorzystało z oferty międzynarodowych połączeń PKP Intercity, co stanowi 27% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku.

Podróż pociągiem to komfort i wygoda

Dlaczego podróże pociągiem stają się coraz popularniejsze? Wybierając jeden najważniejszy powód, decydujący o podróży pociągiem, najczęściej wskazywane są komfort i wygoda (26% wskazań), czas przejazdu (18%), a także atrakcyjny koszt (11%) – wynika z badania, które PKP Intercity przeprowadziły w dniach 1 –24 października 2018 r. na próbie 1040 osób. Ważne okazują się także dogodne połączenia między miejscowościami i brak konieczności prowadzenia pojazdu, a co za tym idzie możliwość relaksu czy pracy w trakcie podróży.

Dużą popularnością wśród pasażerów cieszy bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu, który dostępny jest aktualnie w blisko 280 składach i wagonach PKP Intercity. Na listopad zaplanowano zakończenie montażu Wi-Fi we wszystkich 20 składach Pendolino. Pierwszy pojazd wyposażony w Wi-Fi został oddany pod koniec grudnia ubiegłego roku. Kolejne sukcesywnie wyjeżdżają na tory zgodnie z harmonogramem.

Rosnący komfort podróżowania jest wynikiem sprawnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. W całości zostanie wdrożony do 2023 r., a jego wartość to około 7 mld złotych. Program obejmuje modernizację i zakup wagonów, lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). W efekcie pasażerowie wkrótce będą mogli korzystać z jeszcze wygodniejszych pociągów. Po zakończeniu programu inwestycyjnego aż 80 proc. taboru PKP Intercity będzie stanowić tabor nowy lub zmodernizowany.

Klimatyzowane pociągi Już za cztery lata klimatyzacja w pociągach PKP Intercity, dzięki realizowanemu największemu w historii programowi inwestycyjnemu, będzie standardowym wyposażeniem. Po jego zakończeniu będzie ona dostępna w 94 proc. taboru. Aktualnie wyposażonych w nią jest już większość wagonów oraz 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli wszystkie pojazdy Pendolino, Flirt3 oraz PesaDART. Z klimatyzacji pasażerowie korzystają w pociągach kategorii IC, EIC i EIP.

Planując podróż należy natomiast pamiętać, iż nie jest ona standardem w pociągach najniższej kategorii – TLK. Informacje o udogodnianiach, w tym także wyposażeniu składu w klimatyzację oraz dostępności wagonu restauracyjnego WARS, można sprawdzić na stronie internetowej intercity.pl lub w kasach biletowych.

W trakcie tego lata w 31 strategicznie rozłożonych lokalizacjach w całej Polsce, PKP Intercity zabezpieczyło także zapasy butelkowanej wody, która będzie wydawana pasażerom w określonych sytuacjach.