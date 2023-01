Podczas rutynowej kontroli na Heathrow wykryli uran. "Dochodzenie trwa"

Według "The Sun" do zdarzenia doszło 29 grudnia. Uran pochodził z Pakistanu, skąd został przewieziony do Omanu, gdzie umieszczono go w luku bagażowym samolotu linii Oman Air lecącego na Heathrow - największe lotnisko w Europie. Odbiorcami tej niebezpiecznej przesyłki mieli być obywatele Iranu mieszkający w Wielkiej Brytanii.