Podsumowali ferie w Polsce. "Daleko od satysfakcjonujących wyników"

Podwyżki cen w hotelach

Zwrócił uwagę, że w ub. roku większość (88 proc.) hoteli podniosło ceny. Na wzrost cen do 10 proc. wskazało 32 proc. hoteli, wzrost cen na poziomie 11-20 proc. zadeklarowało 31 proc. hoteli, co szósty hotel podniósł ceny o 20-30 proc., zaś w co dziesiątym obiekcie, ceny wzrosły ponad 30 proc.