Podsumowali wakacje. "Zabójcza mieszanka dla branży turystycznej"

Koniec wakacji to zawsze czas podsumowań, a trzeba przyznać, że te były szczególne, a właściwie szczególnie drogie. "Kapryśna pogoda i chude portfele Polaków to zabójcza mieszanka dla rodzimej branży turystycznej, wciąż poturbowanej po pandemii" - czytamy w raporcie Nocowanie.pl, z którego wynika, że Polacy chętnie wyjeżdżali, ale na krócej, by wydać znacznie mniej.