Na Krupówkach hidżab przy hidżabie. "Są w stanie zapłacić każdą cenę"

Agata Wojtowicz, szefowa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, podkreśla, że turyści z Bliskiego Wschodu odkryli Zakopane jeszcze przed pandemią. Po okresie organicznego ruchu turystycznego wrócili i to w dużo większej liczbie. - Parę lat temu właściciel jednego z tamtejszych biur turystycznych odwiedził Kraków. Namówiono go tam na jednodniową wycieczkę do Zakopanego i był zachwycony na tyle, że postanowił zachęcać rodaków do podróży pod Tatry. Zbiegło się to także z wprowadzeniem połączeń między ZEA i Polską, co znacznie ułatwiło podróże mieszkańcom Bliskiego Wschodu. Tak to się zaczęło i teraz rzeczywiście jest tych turystów bardzo, bardzo dużo - przyznaje w rozmowie z WP.