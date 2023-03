Podziemna trasa turystyczna w Krobicy. Niezwykła atrakcja na Dolnym Śląsku

Wspólnie z podziemną trasą turystyczną, naziemna ścieżka górnicza stanowi klucz do dogłębnego poznania górniczej historii tych terenów. Na trasie można podziwiać m. in. zabezpieczone dawne kopalnie rud cyny i kobaltu, zapadliska pokopalniane, spiętrzenia wód, a także sztolnie odwadniające. Wszystko to w otoczeniu pięknych widoków, które towarzyszą turystom podczas spaceru.