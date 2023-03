Najpiękniejsze murale w polskich miastach. Miejskie scenki, efekty 3D i znane osoby

Mural na rogu ulic Śródka i Rynek Śródecki w Poznaniu

Poznański mural to z pewnością jeden z najbardziej popularnych w kraju. Mural "Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle" zachwyca efektem 3D. Co ważne, nie jest on jedynie kolorową ozdóbką, lecz ważnym symbolem opowiadającym historię dzielnicy, którą dawniej zamieszkiwało wielu rzemieślników i kupców.