Pokazała rachunek za obiad nad polskim morzem. "Drogo czy tanio?"

Tiktokerka znana w sieci jako "Agatestuje_" wybrała się do Sopotu, by sprawdzić, ile w tym sezonie kosztuje obiad nad polskim morzem. W opublikowanym w serwisie TikTok filmiku zdradza, ile zapłaciła za dwudaniowy obiad w barze. Dla wielu to nie do pomyślenia.