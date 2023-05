Polski aquapark najlepszy w Europie. Zdobył ponad 160 tys. recenzji

Ile kosztują bilety do trzech najlepszych parków rozrywki w Europie?

Za całodzienny normalny bilet wstępu do Water Park Energylandia zapłacimy ok. 180 zł, a za ulgowy ok. 130-140 zł. Wejście do Zoomarine Beach wyniesie natomiast ok. 30 euro (ok. 136 zł) za bilet normalny oraz ok. 20 euro (ok. 91 zł) za bilet ulgowy. Normalny bilet do Etnaland kosztuje 32 euro (ok. 145 zł), a ulgowy 22 euro (ok. 100 zł).