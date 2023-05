Turyści narzekają na remont w Poznaniu. "Byle nie do centrum"

- Stary Rynek w nowej odsłonie stanie się także bardziej dostępny, m.in. dla osób z ograniczeniami ruchowymi, z wózkami dziecięcymi itp., co pozwoli na przyciągnięcie grup, które do tej pory mniej chętnie korzystały z tej przestrzeni. Jednocześnie Stary Rynek to najbardziej rozpoznawalna część miasta. W przypadku turystów, zwłaszcza indywidualnych, nawet trwające prace nie są przeszkodą, by zobaczyć słynny ratusz i koziołki. Zakończenie prac zapewne wzbudzi znaczne zaciekawienie zarówno wśród mieszkańców, jak i gości miasta, którzy będą chcieli sami doświadczyć i ocenić nową przestrzeń. Spodziewamy się zatem, że ruch turystyczny będzie wyższy niż przed remontem. Natomiast obecnie nie sposób wiarygodnie oszacować liczby turystów po zakończeniu remontu - przekazał agencji PAP Wojciech Mania z PLOT-u.