Pokazali zdjęcie pająka. Jest jednym z najbardziej jadowitych w Polsce

"Sieciarz jaskiniowy (Meta menardi) jest jadowity, ale dla zdrowych ludzi nie jest śmiertelnym zagrożeniem. Jego ukąszenie jest porównywane z użądleniem osy czy szerszenia, co czyni go i tak jednym z najbardziej jadowitych pająków w Polsce. Żyje w jaskiniach, ale też kanałach, starych sztolniach czy piwnicach. Często wcale nie tak daleko od ludzi" - czytamy we wpisie opublikowanym przez Karkonoski Park Narodowy.