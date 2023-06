Polacy chcą spędzić wakacje w kraju. Będą wyjeżdżać krócej, ale częściej

Wzrost cen wyhamował

– Na ten moment liczba tegorocznych rezerwacji stanowi już 35 proc. wszystkich dokonanych w lipcu i sierpniu zeszłego roku. To pozwala być dobrej myśli, tym bardziej że od kilku sezonów decyzję o wyborze noclegu polscy turyści podejmują najczęściej w ostatniej chwili, więc jest szansa na powtórzenie zeszłorocznych, dobrych wyników – mówi Tomasz Zaniewski, wiceprezes serwisu Nocowanie.pl. – Powody do optymizmu mają też właściciele obiektów noclegowych, bo choć nadal wypoczywamy krótko, to jednak średnia długość rezerwacji wzrosła względem zeszłego roku o prawie 20 proc., co sprawiło, że średnia wartość dokonywanych rezerwacji jest wyższa o 24 proc. względem zeszłorocznej.