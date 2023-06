Z córką w podróży. "Po prostu pokazuję jej świat"

Zdecydowanie Włochy! Przez kilka lat mieszkałem na Sycylii i mam do tego kraju ogromny sentyment. Cenię to miejsce za ludzi, ich podejście do życia, ale też doskonałe jedzenie i fantastyczne krajobrazy. Dlatego chciałem, żeby Alicja również mogła choć trochę poznać ten piękny kraj. Włochy są bardzo przyjazne rodzinom podróżującym z dziećmi. Tu nikomu nie przeszkadza, że dzieciaki przychodzą z rodzicami wieczorem na kolację do restauracji i siedzą do późnych godzin nocnych. Do tej pory udało nam się zwiedzić Kampanię i Apulię, a do Włoch na pewno jeszcze wrócimy.