Głupia zabawa młodzieży nad jeziorem. Mogło skończyć się tragedią

Kajetan Kuźmiński, inny ratownik WOPR w Szczecinie, również odniósł się do tego zdarzenia, nazywając zachowanie młodych ludzi "godnym potępienia i absolutnej dezaprobaty". Zauważył również, że jest to niszczenie infrastruktury kąpieliska, podkreślając, że pomost to specjalistyczna konstrukcja przystosowana do danego akwenu.