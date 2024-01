Polacy pokochali zimowy raj w Europie. "To jakiś fenomen"

Jak dojechać do Livigno?

Większość polskich turystów wybiera się w podróż do Livigno autem (z Warszawy to ok. 1300 km). Chociaż droga do włoskiej wioski jest dłuższa niż do szwajcarskich czy austriackich kurortów, to ceny na miejscu wciąż są dla nas bardziej atrakcyjne. Tydzień dla dwóch osób w marcu i kwietniu można zarezerwować za ok. 3,5 tys. zł ze śniadaniami. W ferie to ok. 6 tys. zł.