Polacy tłumnie ruszyli po nowe paszporty. Dane za marzec robią wrażenie

Paszport - cena i potrzebne dokumenty

Za wydanie paszportu - jeśli nie jesteśmy uprawnieni do żadnej ulgi - zapłacimy 140 zł. Wniosek o wydanie paszportu dostaniemy w punkcie paszportowym, wypełniamy go dopiero w urzędzie. Oprócz tego do wyrobienia dokumentu potrzebne są aktualne kolorowe zdjęcie (spełniające wytyczne), dowód wniesienia opłaty oraz aktualnie używany paszport (lub dowód osobisty, jeśli nie mamy paszportu).