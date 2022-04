Nazywają ją "drugą Chorwacją". Kusi boskimi plażami i niskimi cenami

Albania - kraj z ogromnym potencjałem

- Albania to ciągle jeszcze kraj nieodkryty przez Polaków, choć z pewnością coraz popularniejszy. Za co go lubimy? Za bałkańskie klimaty, czyli gościnność, świetne jedzenie i ciekawą kulturę - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Cenimy sobie ciągle jeszcze atrakcyjne ceny, choć tu warto podkreślić, że wraz z rosnącą popularnością kierunku będą one stopniowo się zmieniać. Już teraz widać, że Albanię odkrywają nie tylko Polacy - duże międzynarodowe sieci hotelowe coraz chętniej otwierają tam swoje obiekty, co tylko potwierdza, że kraj ma bardzo duży potencjał turystyczny - dodaje.