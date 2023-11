Polak poszedł na nocny market w Tajlandii. "Najdziwniejsze w moim życiu"

Tajlandia słynie z dobrej kuchni, ale zdarzają się też potrawy, które nie każdemu przypadną do gustu. Na testowanie ulicznego jedzenia w tym kraju można wybrać się np. na tzw. nocny market. Tak zrobił Mateusz Myla, Polak który mieszka w tym kraju. I choć w Tajlandii jadł już wiele, to znalazł coś, co go zaskoczyło.