Polak zaginął w Tatrach Słowackich. Wędrował samotnie

Od dwóch tygodni w Tatrach trwa czarna seria śmiertelnych wypadków. Jak podkreślają ratownicy górscy, ich główną przyczyną jest brak odpowiedniego zimowego sprzętu turystycznego lub nieumiejętne wykorzystywanie go. "Apelujemy o rozważne planowanie i dobór tras do panujących warunków oraz umiejętności! Zachęcamy również do rezygnacji z samotnych wyjść, szczególnie wtedy kiedy w Tatrach panują trudne warunki turystyczne" - pisali ratownicy TOPR w mediach społecznościowych.