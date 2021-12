Polka o kraju kryminałów i lagom. "W okół niego kręci się większa część mojego życia"

Nigdy nie rozważałam emigracji na stałe, więc na razie nie planuję się tam przenieść. Czy Szwecja to dobre miejsce do życia – to w dużej mierze kwestia indywidualna. Wszystko zależy od tego, jaki mamy obraz Szwecji, ale też jakie są nasze wartości, styl życia i co nam odpowiada.