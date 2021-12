Magiczne Morskie Oko w zimowej odsłonie. Internauci zachwyceni

Morskie Oko to prawdziwy hit w Tatrach. Turyści przyjeżdżający do Zakopanego bardzo chętnie wybierają się nad słynny staw i to niezależnie od pory roku. Prosty szlak bez problemu możliwy jest do pokonania także zimą. Media społecznościowe są już w tym roku zalane magicznymi zdjęciami Morskiego Oka w zimowej szacie. Zobaczcie najpiękniejsze z nich!