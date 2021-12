Nie tylko Zakopane. W tym regionie są jeszcze wolne miejsca na świąteczny wypoczynek

Obecne restrykcje, obowiązujące od 1 do 17 grudnia 2021, dotyczą m.in. obłożenia restauracji i hoteli, które nie może przekraczać połowy dostępnych pokoi. Do limitu gości nie zalicza się jednak osób, które zostały zaszczepione. Mimo niepewności przedsiębiorcy robią co mogą, by przyciągnąć turystów, przygotowując ofertę atrakcji na czas ich pobytu.