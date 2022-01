Polka w kraju sztywnych reguł. "W pustym parku nie możesz zdjąć maski"

Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie nie wytrzymują i dochodzi do dużych zgromadzeń. Coś takiego miało miejsce w Nowy Rok, ale konsekwencje są bardzo poważne. Opisują to we wszystkich mediach, nakładają poważne kary, a osoby spoza kraju dla przykładu wydalają z Singapuru. Poza tym władze robią wszystko, by ograniczyć takie sytuacje. Np. w zeszłym roku podczas Święta Środka Jesieni bardzo ograniczono liczbę lampek, żeby ludzi nie kusiło, by przychodzić je oglądać. Na początku lutego będzie chiński Nowy Rok, na który ludzie tu bardzo czekają. To czas spotkań, zabaw, odwiedzin u przyjaciół. Wszyscy liczyli na jakieś poluzowanie restrykcji, ale niestety już zapowiedziano, że do tego nie dojdzie.