Polka w Nowym Jorku. "Mój pierwszy rok wspominam jak jeden wielki upadek"

Mogłabym podać mnóstwo argumentów za posiadaniem amerykańskiego paszportu, w tym możliwość pracy w CIA i FBI. Ale mówiąc serio: przemówiły do mnie dwa powody. Zielona karta wprawdzie daje wiele praw, ale można ją stracić, na przykład przebywając zbyt długo poza granicami Stanów. A co, jeśli kiedyś trafi nam się możliwość pracy przez rok w Japonii? Albo zdecydujemy się rzucić wszystko i wyjechać – może nie w Bieszczady, ale na Karaiby? Z amerykańskim obywatelstwem nie będę miała problemów z powrotem, a z zieloną kartą musiałabym znowu przedzierać się przez gąszcz formalności. Drugim powodem jest to, że mimo wszystko wierzę w demokrację. Wychodzę z założenia, że jeśli gdzieś mieszkam na dłużej, płacę podatki, to powinnam mieć możliwość głosowania.