Street food w Nowym Jorku. Kto wymyślił bajgle, hot dogi i czipsy?

Ostrygi, pożywne i tanie, szybko wślizgnęły się do garnków osadników, a uchodzą też za pierwszy street food na Manhattanie, popularny na długo przed hot dogami. Rozpowszechnione przez Szekspira powiedzenie the world is your oyster, czyli świat jest twoją ostrygą, do żadnego innego miasta nie pasuje tak jak do Nowego Jorku. W końcu każdy wierzy tu w to, że znajdzie swoją perłę.