Polska atrakcja zachwyca. Tylko dwa miejsca na świecie są wyżej na liście

"Korona Gdańska", czyli Kościół Mariacki w Gdańsku

Kolejny, bardzo znany i chętnie odwiedzany przez turystów kościół pod wezwaniem maryjnym mieści się w Gdańsku. Jest to Bazylika Mariacka, której pełna nazwa brzmi Bazylika Konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Jest to trzecia co do wielkości w całości zbudowana z cegły świątynia na świecie. Jest utrzymana w stylu gotyckim, z charakterystycznymi wieżami. Została wzniesiona w latach 1346-1502, a w XVI w. współdzielili ją katolicy z ewangelikami.