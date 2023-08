Polska wyspa robi furorę. "Idealne miejsce"

Wyspa Sobieszewa to prawdziwy skarb na mapie Gdańska. Znajdują się na niej dwa rezerwaty przyrody, a przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego zamieszkały foki. Dodatkowo to miejsce, w którym można znaleźć okazałe bursztyny. Walory Wyspy Sobieszewskiej opisano w słowackiej gazecie "Dennik N".