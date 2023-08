Turyści wciąż popełniają te same błędy. "Kompletna ignorancja"

- Myślałam, że tyle się mówi o odpowiednim obuwiu w górach, że na szlakach w Polsce nie można już zobaczyć ludzi w klapkach. Jak bardzo się myliłam, przekonałam się w tym roku w Tatrach. Na szlaku nad Morskie Oko widziałam masę kobiet w klapkach czy sandałach. Często można też było zobaczyć gumowe crocsy. Koszmar! - mówiła dziennikarka WP Turystyka, Iwona Kołczańska, która systematycznie odwiedza górskie szlaki. - Choć trasa nad Morskie Oko wiedzie głównie asfaltówką, z pewnością nie są to odpowiednie buty - przed nami wiele kilometrów, a nad samym stawem są kamienie, na których łatwo się poślizgnąć - dodała. - Znad Morskiego Oka poszłam nad Czarny Staw, gdzie szlak prowadzi w całości po kamieniach, na dodatek jest momentami dość stromo. Nagle zobaczyłam niemiecką turystkę w sandałach na obcasie! Był to słoneczny dzień, ale zaczęło się chmurzyć - gdyby spadło trochę deszczu i było ślisko, nie wiem jak by zeszła. Kompletna ignorancja - relacjonowała Iwona Kołczańska.