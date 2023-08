Jeden z najtrudniejszych szlaków w Beskidach zamknięty. Znamy powód

To bez wątpienia jeden z trudniejszych szlaków w Beskidach, stanowiący wyzwanie przede wszystkim dla miłośników wspinaczki. Jego charakterystyczne cechy to jednokierunkowość oraz wymagające podejścia. Na trasie szlaku znajduje się również niezwykle wymagająca ośmiometrowa pionowa ściana, znana jako Czarny Dziób. To na niej wspinacze i turyści muszą stawić czoła swoim umiejętnościom, by osiągnąć szczyt.