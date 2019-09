Polska z prestiżową nagrodą. Pokonaliśmy Francję i Irlandię Północną

Magazyn branży turystyki biznesowej w Holandii – MICE & Business Travel przyznał naszemu krajowi prestiżową nagrodę The Best MICE Destination 2019. Już teraz przemysł spotkań i wydarzeń generuje ok. 1 proc. polskiego PKB.

Polska osiąga coraz więcej sukcesów w branży turystycznej (Shutterstock.com)

Turystyka MICE jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki. Zajmuje się bardzo szerokim wachlarzem usług – od spotkań firmowych, przez konferencje czy specjalne eventy, po odgrywające coraz większą rolę w życiu firm – wyjazdy motywacyjne. Skrót MICE można tłumaczyć, jako: Meetings - spotkania branżowe, firmowe; Incentive - wyjazdy motywacyjne i integracyjne; Conferences - konferencje, seminaria; Events - wydarzenia specjalne, uroczystości).

Wyróżnienie, które trafiło do naszego kraju jest najważniejszą nagrodą dotyczącą turystyki z tej gałęzi w całym Beneluksie.

– To co zdecydowało o naszym zwycięstwie to nowoczesna baza hotelowa, liczne obiekty konferencyjne i wystawiennicze, obiekty unikatowe, dobra infrastruktura komunikacyjna, a także organizacje i firmy gotowe do profesjonalnej obsługi spotkań biznesowych o różnej skali – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 9 września podczas targów Business Traveler & MICE zorganizowanych przez redakcję magazynu w amsterdamskim hotelu Corendon. Podczas warsztatów branży przemysłu kongresów i spotkań, które towarzyszyły uroczystości przyznania nagród, jego uczestnicy podkreślali, że Polska jest krajem bezpiecznym i przyjaznym, a także organizatorem coraz większej liczby spotkań o charakterze kulturalnym, naukowym i biznesowym.

– Polska dysponuje wszystkimi aktywami do intensywnego rozwoju branży spotkań i przyciągania większej liczby międzynarodowych wydarzeń o każdej skali – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. – Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie ciężka praca naszego ośrodka w Holandii i działającego w strukturach POT Poland Convention Bureau.

Czytelnicy magazynu MICE & Business Travel przyznali również dodatkowe wyróżnienia. Za najlepszą sieć hoteli dla branży przemysłu kongresów i spotkań uznano NH Hotels, a najlepszą linię lotniczą holenderskie KLM.

Poland Convention Bureau – zajmuje się budowaniem wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem organizacji międzynarodowych wydarzeń biznesowych takich jak kongresy, szkolenia czy konferencje. W Polskiej Organizacji Turystycznej PCB działa od 2002 r.

