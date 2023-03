Polska zmiażdżyła konkurencję. 15 europejskich miast nie miało szans

Jak się okazało, polski Dąb Fabrykant (nazywany również Jagoszem), nie miał sobie równych. Zmiażdżył konkurencję, zdobywając aż 45,7 tys. głosów. - To jedno z najoryginalniejszych drzew w Polsce, symbol długowieczności i mądrości. Wiosną możemy podziwiać szafirowe łąki wokół dębu - czytamy na stronie konkursu Tree of the year.