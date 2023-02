Polski gigant. To najwyższe drzewo liściaste w kraju

Najwyższe na całym świecie

Choć wspomniany buk pospolity jest faktycznie najwyższym drzewem liściastym w Polsce, to do najwyższego drzewa na świecie sporo mu brakuje. Sekwoje wiecznie zielona — zlokalizowana w Parku Narodowym Redwood w Stanach Zjednoczonych — mierzy aż 115,72 m wysokości. Hyperion to obecnie najwyższe drzewo na Ziemi, jednakże jego pozycja jest zagrożona.