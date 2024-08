Polski kurort zalany straganami. Kino 9D, dom do góry nogami i automaty z watą cukrową

We Władysławowie można zapomnieć, że za chwilę koniec wakacji. Na plażach i ulicach widać prawdziwe tłumy, a sam kurort jest wręcz zalany straganami z pamiątkami. Wiele z nich nie ma żadnego związku z morzem. Wśród pluszaków, gadżetów i chińskich zabawek znajdują się także automaty z watą cukrową, dmuchańce, strzelnice czy punkty z kinem 9D. Nie brakuje też automatów do gier. Można w nich wygrać gigantyczne pluszaki, breloczki albo prawdziwe banknoty. Na każdym kroku widać też reklamy atrakcji, których dobór dla wielu jest kontrowersyjny. We Władysławowie znajdziemy m.in. dom do góry nogami, muzeum figur woskowych, ptaszarnię czy motylarnię. Dwie ostatnie znajdują się w porcie.