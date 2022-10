Polski zamek zagrał w serialu Netflixa. Nazywano go "małym Wawelem"

Serial "barbarzyńcy"

Premiera serialu "Barbarzyńcy" odbyła się w październiku 2020 roku na platformie Netflix, a w serwie już jest dostępna polskojęzyczna wersja. Teraz trwają prace nad powstaniem drugiej części historycznej przygody, która opowiada o losach rzymskiego oficera. Jest on rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadza do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.