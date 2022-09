Polskie kopalnie otwarte dla turystów. Sól, węgiel, srebro, a może złoto?

Za normalny bilet wstępu do Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz Muzeum Minerałów i Izby Górnictwa należy zapłacić 42 zł, a za ulgowy 34 zł. Uprawnia on m.in. do przejścia 500-metrowego odcinka sztolni Gertruda wraz z przewodnikiem opowiadającym prawdziwe historie i mroczne legendy, zobaczenia tzw. chodnika śmierci oraz przejazdu pomarańczową kolejką podziemną.