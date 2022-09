Polskie miejscowości z dziwnymi i oryginalnymi nazwami

Tak duża popularność tego miejsca sprawiła, że we wsi powstała Chata na Końcu Świata. Nie jest to jednak miejsce, w którym można zatrzymać się na nocleg, lecz po prostu wiata turystyczna, pod którą turyści spragnieni wyprawy na symboliczny "koniec świata" mogą schronić się w razie niepogody lub upału. Jako ciekawostkę warto także podać, że to właśnie w Końcu Świata, tuż przy tablicy z nazwą miejscowości, nakręcony został materiał reklamowy promujący hit Netflixa z Leonardo Di Caprio w roli głównej.