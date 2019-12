Pomysł na święta. Spędź je w nagrodzonym "turystycznym Oskarem" państwie

Coraz więcej osób decyduje się zamienić tradycyjną choinkę i suto zastawiony stół na wspólny wyjazd zagraniczny, który zdejmie z barków ciężar przygotowań i przedświątecznych zakupów. Polecamy trzykrotnego zwycięzcę tytułu Najlepszego Kierunku Turystycznego Świata, czyli Portugalię!

Portugalia, jeszcze do niedawna leżąca w cieniu sąsiadującej Hiszpanii, obecnie staje się coraz chętniej wybieranym kierunkiem, również wśród polskich turystów. I nie ma się czemu dziwić, gdyż do zaoferowania ma naprawdę wiele, a mit "drogiej Portugalii" dawno już odszedł w niepamięć, kusząc atrakcyjnymi cenami wyjazdów - na portalu Wakacje.pl, w okresie świątecznym, ceny tygodniowego wypoczynku z wylotem z Berlina zaczynają się już od 1999zł od osoby.

Ceny świątecznego wypoczynku w Portugalii prezentują się niezwykle atrakcyjnie w porównaniu do innych destynacji w tym okresie. Niższe cenowo, choć nieznacznie, będą jedynie oferty wycieczek na Maltę bądź Cypr – mówi Klaudyna Fudala z serwisu Wakacje.pl. Najtańsze opcje świątecznego wyjazdu do Portugalii obejmują oferty z wylotem z Berlina – z takiego rozwiązania bardzo chętnie korzystają mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, jednak można zdecydować się droższy wariant z wylotem Krakowa – dodaje.

Może zatem warto rozważyć zamianę polskiego karpia na atlantyckie ryby i wyborne owoce morza w doborowym towarzystwie wina – niezależnie czy zdecydujemy się na lekkie i orzeźwiające vinho verde czy wzmacniane porto- osiągniemy niewątpliwie mile zaskakujący efekt. Do tego dołóżmy zniewalające plaże, niezwykłe krajobrazy śródlądowe i wspaniałą architekturę, a uzyskamy przepis na idealnie spędzone święta.

Portugalczycy, tak jak i Polacy, najhuczniej świętują Wigilię. Po pracy zasiadają więc do wigilijnego stołu, gdzie zamiast 12 obfitych potraw króluje bacalhau de consoada, czyli dorsz wigilijny podawany z gotowanymi, lub pieczonymi ziemniakami oraz liśćmi kapusty galicyjskiej, a całości dodaje smaku oliwa, ocet winny oraz spora ilość posiekanego czosnku. Jest to potrawa prosta, ale wbrew pozorom bardzo smaczna i sycąca. Bardzo często przed posiłkiem głównym podawana jest ośmiornica, najchętniej zajadana w formie sałatki.

Zapominać nie można o słynnym Bolo Rei, czyli królewskim cieście będącym tradycyjnym świątecznym wypiekiem w kształcie okręgu, bogato zdobionym kandyzowanymi owocami oraz orzechami. Jeśli znajdziemy w nim ziarno bobu, zamiast popadać w panikę zgłaszając gospodarzom nietypowe znalezisko, powinniśmy raczej się cieszyć z wieszczącego szczęście Nowego Roku. A po kolacji wstąpić można na tzw. mszę koguta – Missa do Galo, którą porównać można do naszej pasterki.

Ta nietuzinkowa nazwa wywodzi się z legendy, według której to właśnie pianie koguta oznajmia koniec nocy i zwiastuje początek dnia, czyli dzień Bożego Narodzenia. Tego dnia Portugalczycy do wspomnianego już dorsza dokładają potrawę mięsną, która najczęściej jest indyk, i obdarowują się prezentami. 26 grudnia jest już dniem pracującym, więc może to być nie lada zaskoczenie dla podróżujących tam Polaków., którzy nadal w świątecznym nastroju mogą pozwolić sobie jednocześnie np. na zakup pamiątek.