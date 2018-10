Madera. Portugalska wyspa wiecznej wiosny

Piękna portugalska wyspa jest niczym ogromny ogród. Jest zielona, pełna kwiatów i z łagodnym klimatem. Nic dziwnego, że Madera przyciąga tylu turystów. Sprawdź, co można zobaczyć na wakacjach w tej części wyspiarskiej Europy, otoczonej wodami Oceanu Atlantyckiego.

Madera to świetny kierunek zarówno na wypad we dwoje, jak i na wakacje z dziećmi czy grupą znajomych (Shutterstock.com)

Madera jest "wyspą wiecznej wiosny"

Madera, należąca formalnie do słonecznej Portugalii, słusznie uchodzi za jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc Europy. Wyspa charakteryzuje się bogactwem przyrody, mnóstwem winnic, bogato owocujących sadów czy wiecznie liściastymi lasami wawrzynowymi, których zapachem przesycone jest powietrze. Spotykają się tutaj klify, opadające pionowo do wód Oceanu Atlantyckiego, plaże pokryte drobnymi kamieniami oraz pejzaże, które na zawsze pozostają w pamięci - nawet jeśli sporo podróżujemy. O tym, że wyspa wiecznej wiosny nie jest przereklamowana możecie przekonać się jedynie osobiście. Dlatego jeśli nie macie pomysłu gdzie spędzić następny urlop, zachęcamy, abyście wybrali ten całoroczny kierunek turystyczny.

Z Madery bliżej jest na Wyspy Kanaryjskie czy do Maroka niż do Europy kontynentalnej. Z Polski na miejsce dostaniemy się lotem bezpośrednim, jeśli zdecydujemy się wykupić wycieczkę w biurze podróży. Wybierając się w samodzielną podróż, czeka nas przesiadka - np. w Lizbonie. Jest to też zawsze świetna okazja do odwiedzenia stolicy Portugalii.

Nazwa "wyspa wiecznej wiosny" odnosi się nie tylko do bogatej roślinności (obecnej nawet w najchłodniejszych miesiącach w roku) ale również do panującego tu klimatu. Bez względu na to, czy jest się tutaj w październiku, grudniu czy lutym, ma się wrażenie, że jest maj-czerwiec. Wahania temperatur są niskie i w ciągu roku wynoszą ok. 5-8 st. C (od 19 do 27 st. C).

Cabo Girao na Maderze

Najpiękniejsze i najbardziej znane na świecie atrakcje turystyczne Madery związane są bezapelacyjnie z walorami krajobrazowymi wyspy. Na czele każdego zestawienia zdecydowanie przoduje imponujący klif Cabo Girao usytuowany na południu, niedaleko stolicy Madery - miasta Funchal.

Punkt widokowy w Camara de Lobos wznosi się na wysokość 580 m n.p.m., na stromym zboczu rozciągają się białe domki malowniczej wioski, a z krawędzi urwiska dostrzeżemy niektóre wysepki archipelagu na oceanie. Przy dobrej, bezchmurnej pogodzie zobaczymy nawet Półwysep Sao Lourenao, położony daleko za Funchal. Wszędzie wokół zachwycą nas zieleń oraz tarasy z przydomowymi uprawami. W okolicy jest nawet kolejka linowa, którą zdecydowanie warto się przejechać, a podnóże stromego, strzelistego klifu sąsiaduje z plażą (przez cały rok dociera tutaj ciepły prąd zatokowy), na ogół praktycznie pustą, gdyż bardzo trudno dostępną. W ciągu dnia na samej górze posilimy się w lokalnych knajpkach z zapierającym dech w piersiach widokiem.

Baseny Porto Moniz na Maderze

Naturalne baseny wulkaniczne w Porto Moniz znajdują się na północno-zachodnim wybrzeżu Madery. Piękny region wyspy z lawowymi zbiornikami wodnymi na nabrzeżu utworzonymi przez skały wypełnia woda oceaniczna, która nieustannie się wymienia.

Utworzono tutaj miejskie kąpielisko z kilkuczęściowymi nieckami (im dalej od infrastruktury, tym mniejszy tłok. W pobliżu basenów są prysznice, hotel, bar i restauracja. Najmłodszym polecamy najmniejsze spośród wulkanicznych atrakcji kompleksu basenów – rozpryskująca się na boki woda nagrzewa się w nich najszybciej, a wiejące w okolicy wiatry nie będą aż tak mocno odczuwalne. Temperatury akwenów w Porto Moniz wahają się pomiędzy 17,8 a 23,7 st. C. Przy wejściach do poszczególnych niecek dno pomalowane zostało na biało, miejscami wytyczono także specjalne tory do pływania.

Atrakcje turystyczne Madery

Na Maderze warto wynająć samochód do samodzielnego zwiedzania najpiękniejszych punktów na wyspie. A co ciekawego oprócz Cabo Girao i Porto Moniz możemy zobaczyć w tym portugalskim zakątku? Szczególnie polecamy:

Porto Santo – wysepkę nieopodal Madery z piaszczystą plażą o długości 9 km, otoczoną górzystymi wzniesieniami, z piękną architekturą i wspaniale skomponowaną z naturalnym krajobrazem.

Podziemne jaskinie wulkaniczne Sao Vicente z labiryntem korytarzy do zwiedzania, ukrytymi jeziorkami, stalaktytami oraz stalagmitami.

z labiryntem korytarzy do zwiedzania, ukrytymi jeziorkami, stalaktytami oraz stalagmitami. Dolinę Rabacal ze szlakami turystycznymi dla piechurów chcących wędrować z plecakiem po antycznych lasach wawrzynowych figurujących na liście UNESCO.

Wysoko położony punkt widokowy Encumeada, nieco ukryty w samym centrum Madery , ze szczytami przykrytymi częściowo chmurami.

, ze szczytami przykrytymi częściowo chmurami. Gminę Santana z kolorowymi portugalskimi chatkami z sięgającymi ziemi strzechami (część z nich jest wciąż zamieszkana!).

Ponadto na Maderze odwiedźcie także:

Wioskę rybacką Camara de Lobos , która często jest pomijana podczas wędrówki na Cabo Girao tuż obok i pozostaje w cieniu słynnego klifu nie tylko dosłownie. Na nabrzeżu obok zacumowanych wielobarwnych, drewnianych łódeczek, suszą się poranne połowy, do spróbowania w lokalach gastronomicznych jeszcze tego samego dnia.

, która często jest pomijana podczas wędrówki na Cabo Girao tuż obok i pozostaje w cieniu słynnego klifu nie tylko dosłownie. Na nabrzeżu obok zacumowanych wielobarwnych, drewnianych łódeczek, suszą się poranne połowy, do spróbowania w lokalach gastronomicznych jeszcze tego samego dnia. Kolejną wioskę, tym razem Curral das Freiras , w górskiej dolinie w głębi Madery, zazwyczaj zamgloną, gdzie czci się jesienne święto pieczonych kasztanów.

, w górskiej dolinie w głębi Madery, zazwyczaj zamgloną, gdzie czci się jesienne święto pieczonych kasztanów. Malownicze ogrody Palheiro Ferreiro niedaleko stolicy wyspy oraz tropikalne ogrody w Monte na ślicznym wzgórzu, gdzie dodatkowo można zobaczyć kościół Nossa Senhora do Monte i przejechać się lokalną atrakcją, carros de cesto, czyli koszem z wikliny wyposażonym w płozy.

niedaleko stolicy wyspy oraz tropikalne na ślicznym wzgórzu, gdzie dodatkowo można zobaczyć i przejechać się lokalną atrakcją, carros de cesto, czyli koszem z wikliny wyposażonym w płozy. Stolicę wyspy, Funchal, położoną po południowo-wschodniej stronie regionu, nieopodal portu lotniczego imienia najbardziej znanego mieszkańca Madery, piłkarza Cristiano Ronaldo. Stolica całego archipelagu tętni życiem, jest nowoczesna i jednocześnie pełna zabytków, z tradycyjną zabudową, rozległymi posiadłościami zamożnych rodzin, sporą liczbą przykładów współczesnej sztuki ulicznej oraz nadoceaniczną promenadą. To miasto zielone, z licznymi parkami miejskimi, ogrodami, mnóstwem przyrody, endemicznymi gatunkami flory. Piękne położenie wśród drzewiastych wzgórz podnosi walory krajobrazowe stolicy Madery, niezwykle istotnego na skalę krajową portugalskiego ośrodka rybackiego oraz handlowego.

Madera zaprasza turystów przez cały rok. Jest pełna romantycznych zakątków, klimatycznych knajpek, ośrodków uzdrowiskowych, winiarni, zabytków, miejsc idealnych na trekking z plecakiem czy długi spacer. Poplażujemy, skorzystamy z możliwości uprawiania sportów wodnych, zaznajomimy się z współczesną sztuką miejską czy odwiedzimy zapomniane wioski ukryte na malowniczych wzgórzach tuż nad oceanem. Madera jest wspaniałym kierunkiem turystycznym dla każdego.

