Port lotniczy Katowice-Pyrzowice przejdzie rewolucję. Szykują się wielkie zmiany

Na lotnisku w Katowicach powstanie nowy terminal

Wśród nich jest m.in. plan budowy nowego terminala pasażerskiego, który ma być połączony tunelem ze stacją kolejową. Powstanie on na wschód od obecnej infrastruktury terminalowej. To by oznaczało, że obecny terminal A, stara wieża kontroli ruchu lotniczego oraz tzw. budynek wielofunkcyjny zostaną wyburzone.