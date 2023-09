Polka mieszka na Lofotach. "Na pewno nie była to miłość od pierwszego wejrzenia"

Lofoty to wbrew pozorom niełatwe miejsca do życia. Cykl dobowy jest tutaj zachwiany, co nie wszystkim może odpowiadać. Przez niemal pół roku jest jasno, a potem w grudniu przychodzi noc polarna, która trwa ok. czterech tygodni. Z kolei jesień na Lofotach jest dość kapryśna, a wszystko za sprawą sztormowej pogody. Dla mnie pierwsze lata pobytu tutaj to była taka prawdziwa walka ze sobą. Chociaż jestem osobą, która z reguły dość szybko się aklimatyzuje, to jednak na Lofotach początkowo było mi ciężko. Wpływ na to miała pewnego rodzaju izolacja, która wynikała m.in. z fatalnej pogody.