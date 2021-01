Porto. Słynna księgarnia Lello ma już 115 lat

Księgarnia Lello ma 115 lat i... nowy kolor schodów

Nowe barwy to dwa kolory roku 2021 firmy Pantone: żółty, symbolizujący światło i jasność oraz szary symbolizujący siłę i wieczne trwanie. W przypadku książek można interpretować te kolory jako symbol wiedzy i siły płynącej z książek, które od wieków nam towarzyszą.

Co ważne, schody zostały pomalowane tylko na trzy miesiące. Nowe barwy pozostaną do kwietnia, kiedy to wróci tradycyjny czerwony kolor.