Portugalia. Za brak testu grzywna do 800 euro

W Portugalii 1 grudnia wszedł w życie stan klęski żywiołowej, który ma potrwać do 20 marca 2022 roku. Co najmniej do 9 stycznia natomiast obowiązywać będą testy PCR lub antygenowe na Covid-19 u osób przybywających samolotem do tego kraju. Certyfikat covidowy w tym momencie się nie liczy.