Potrzebni ludzie na greckiej wyspie. Władze zapłacą tym, którzy na niej zamieszkają

Grecy poszukują osób, które zgodziłyby się zamieszkać na wyspie Andikitira. Czeka na nich szmaragdowa woda, dzikie plaże i rajski klimat. Obecnie żyje tu tylko 24 mieszkańców, choć na początku XX w. było ich ok. 300. Spadek populacji martwi lokalne władze.

Andikitira leży między Kretą a Kithirą, ok. 45 minut samolotem z Aten. Wyspa ma jedynie 24 km kw., co czyni ją jeszcze bardziej klimatyczną. Jest maleńka i niezwykle urokliwa. Zachętą do zamieszkania na niej jest specjalny dodatek finansowy, który greckie władze będą co miesiąc płacić tym, którzy zdecydują się tu zamieszkać. Nowi mieszkańcy mogą liczyć na wypłatę w wysokości 500 euro, czyli ok. 2150 zł.