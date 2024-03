Powrót krajowego połączenia. Powinno spodobać się Polakom

W sobotę 16 marca br. z portu lotniczego w Lublinie wystartuje pierwszy po zimowej przerwie samolot do Gdańska. Powrót krajowej trasy powinien ucieszyć wielu. - Dla mieszkańców naszego regionu to okazja do wypoczynku nad Bałtykiem i zwiedzenia Trójmiasta, od zawsze przyciągającego turystów - powiedział Andrzej Hawryluk, prezes portu.