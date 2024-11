Pracował z czterema prezydentami USA. Mówi, jak Trump traktuje dziennikarzy

Amerykanie mają inną historię. Kiedy w Europie mieliśmy jeszcze monarchię, w Ameryce była już demokracja. Kiedy otwierano Biały Dom, zwykli ludzie mieli do niego dostęp, mogli wejść do środka. Ludzie uważali, że władza jest częścią społeczeństwa, a politycy działają w służbie narodu. U nas w XVIII wieku było nie do pomyślenia, żeby chłop wszedł do dworu czy zamku, żeby zobaczyć, czy budynek jest dobrze urządzony i należycie reprezentuje państwo.