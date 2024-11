Stany czerwone i niebieskie, czyli wyborcza mapa USA

W ten sposób wyłania się 538 członków Kolegium Wyborczego Stanów Zjednoczonych, którzy wybiorą prezydenta i wiceprezydenta. W 48 stanach oraz Dystrykcie Kolumbii (wyjątkami są stany Nebraska i Maine) zwycięzca wyborów w głosowaniu powszechnym otrzymuje wszystkie głosy elektorskie danego stanu. Wystarczy tu przewaga choćby jednym głosem. O tej zasadzie mówi się "the winner takes it all" — zwycięzca bierze wszystko. Przewrotność tego systemu polega na tym, że jeden z kandydatów może zdobyć więcej głosów bezpośrednich, ale mniej elektorskich i w konsekwencji przegra wybory.