Królestwo Trumpa nad oceanem. Wielu marzy, by tam wejść

Wcześniejszym właścicielom zaproponował 15 mln dolarów, na co ci się nie zgodzili. Trump posunął się więc do nieuczciwej zagrywki. Za 2 mln dolarów kupił od Jacka C. Masseya (byłego właściciela KFC) ziemię między upragnioną posiadłością a oceanem. Uznał, że zbuduje tam dom, który zasłoni widok na plażę. W ten sposób obniżył zainteresowanie rezydencją i w efekcie kupił Mar-a-Lago za 7 mln dolarów. Różne źródła podają, że łączny koszt zakupu wynosi ok. 10 mln dolarów.