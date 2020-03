Prehistoryczne żółwie. Były wielkości samochodu

Paleontolodzy odkryli kolejne skamieniałości gigantycznego żółwia. Stupendemys geographicus, który żył 7-13 mln lat temu, mógł mierzyć nawet 2,5 m długości i ważyć tonę.

- Jest to jeden z największych żółwi, jaki kiedykolwiek istniał. Stupendemys to drugi co do wielkości znany przypadek, za morskim Archelonem, który żył około 70 mln lat temu i osiągnął około 4,6 m długości - wyjaśnił natomiast Marcelo Sánchez, główny badacz i dyrektor Instytutu Paleontologicznego w Zurychu.