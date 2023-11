Problem w nadmorskim mieście Australii. Takiej inwazji jeszcze nie widzieli

Karumba to maleńkie miasteczko, znajdujące się w Queensland, jednym z sześciu stanów Australii, położonym w północno-wschodniej części kraju. Wybrzeże miasta, zamieszkiwanego przez zaledwie ok. 500 mieszkańców, oblewane jest przez wody Morza Arafura. To kameralne miejsce staje się często celem turystycznym.