Próbował pogłaskać niedźwiedzia. Wszystko nagrał

Niedźwiedź jednak nie zrezygnował i znów zbliżył się do samochodu, a kierowca ponownie otworzył szybę, ale nie tylko. Wyciągnął on rękę, aby najprawdopodobniej pogłaskać zwierzaka, który po raz kolejny próbuje sięgnąć łapą do wnętrza pojazdu. Tym razem robi to jednak znacznie śmielej, dynamiczniej i agresywniej, wytrącając mężczyźnie telefon z dłoni. W tym momencie krótki filmik się urywa.